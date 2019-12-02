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Новая загадка Севера: медведя превратили в Т-34

Новая загадка Севера: медведя превратили в Т-34
Фото: pixabay.com
Хищник с маркировкой танка разгуливает по Арктике

В Арктике засняли на видео белого медведя, у которого на боку черной краской написано Т-34. Повелитель Севера вальяжно вышагивает, совершенно не подозревая, что его записали в боевые машины.


Как рассказал РИА "Новости" старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев, до сих пор непонятно, где и кем снято это видео, но переслал его чукотский охотник.

"Я не знаю таких мест на Чукотке. В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле", – вспомнил ученый.

По его словам, возможно, животных начали отлавливать и обезвреживать, а поскольку там этим занимаются не ученые, то могли быть вот такие "шутники". Человек может проделать такое с медведем, только если тот спит. Иначе это будет его последнее "художество".

Кочнев добавил, что если это краска, то она быстро смоется, однако охотиться медведю первое время будет нелегко.

9 февраля этого года из-за небывалого "наплыва" белых медведей власти Архангельской области ввели на Новой Земле режим чрезвычайной ситуации. Так, в районе Белушья Губа выявили больше полусотни зверей, заходивших в населенные пункты.

Александр ИЛЬИН

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