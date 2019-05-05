США высмеяли планы России по Арктике

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Россия пытается захватить контроль над Арктикой с помощью китов шпионов. С таким предположением выступили авторы сатирической передачи The Daily Show.
Ведущий Тревор Ноа считает, что найденные у берегов Норвегии белухи в обвесе с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга" являются частью "безумного замысла русских". По его словам, находка совпадает с созданием в Арктике российской военной базы и установлением флага страны подо льдами Северного полюса.
Однако Тревор предложил включить разум и усомнился в том, что белухи являются шпионами, так как их легко переманить к себе куском рыбы.
Ранее норвежские рыбаки из деревни Инга поймали белуху, которая шпионила у их баркасов. Как рассказал телекомпании NRK Джоар Хестен, зубастый кит плавал между рыболовными баркасами и пытался стянуть с них веревки. Млекопитающее оказалось ручным, на его спине рыбаки заметили жгут, к которому можно было бы прикрепить камеру или бомбу.
Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада
Увиденное на полуострове изменило мнение граждан США