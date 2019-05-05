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США высмеяли планы России по Арктике

Фото: www.globallookpress.com
Американцы считают, что Москва готовит армию шпионов

Россия пытается захватить контроль над Арктикой с помощью китов шпионов. С таким предположением выступили авторы сатирической передачи The Daily Show.

Ведущий Тревор Ноа считает, что найденные у берегов Норвегии белухи в обвесе с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга" являются частью "безумного замысла русских". По его словам, находка совпадает с созданием в Арктике российской военной базы и установлением флага страны подо льдами Северного полюса.

Однако Тревор предложил включить разум и усомнился в том, что белухи являются шпионами, так как их легко переманить к себе куском рыбы.

Ранее норвежские рыбаки из деревни Инга поймали белуху, которая шпионила у их баркасов. Как рассказал телекомпании NRK Джоар Хестен, зубастый кит плавал между рыболовными баркасами и пытался стянуть с них веревки. Млекопитающее оказалось ручным, на его спине рыбаки заметили жгут, к которому можно было бы прикрепить камеру или бомбу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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