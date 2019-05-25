Чудо-ледокол: в Санкт-Петербурге спустили на воду атомный "Урал"

Срок службы этого уникального корабля рассчитан на 40 лет

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду "Урал" проекта 22220, разработанного в ЦКБ "Айсберг". Он является одним из трех самых больших и мощных ледоколов в мире.

Длина корабля составляет целых 173,3 метра, ширина – 34 метра. Экипаж, как передает topspb.tv, рассчитан на 75 человек. Ледоколы этого проекта позволят России обеспечить себе лидерство в Арктике. Они способны проводить суда в жестких условиях, пробивая лед тольщиной 3 метра.

Предполагается, сообщает агентство РИА Новости, что ледоколы проекта 22220 будут работать с судами с углеводородным сырьем. Любопытно, что технические характеристики дают возможность вести работы атомоходам даже на малых глубинах сибирских рек.

Видео спуска ледокола "Урал" опубликовал telegram-канал Varlamov News, которому прислал ролик некий К.