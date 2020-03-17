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Россия провалила контракты по Су-34

Россия провалила контракты по Су-34
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
На лучший фронтовой бомбардировщик не нашлось покупателя

Россия потерпела фиаско с продажей своего лучшего бомбардировщика Су-34 за рубеж. Экспортная версия Су-32 до сих пор не нашла своего покупателя. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

В декабре 2015 г. о планах приобрести 12 самолетов Су-32 на сумму не менее $500 млн заявлял Алжир. Затем, уже в ноябре прошлого года, на авиасалоне "Дубай Эйршоу-2019" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал, что получены первые заявки на поставку Су-32.

"Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу", – говорил тогда в интервью РИА "Новости" Михеев.

Вряд ли стоит винить в том, что планы так и не трансформировались в реальные контракты, сам самолет. Су-34 – удачный фронтовой бомбардировщик на базе "Фланкера".

Машина надежная, так как разрабатывалась и улучшалась достаточно долгое время. "Тридцать четвертые" прошли проверку в Сирии и зарекомендовали себя как маневренные и комфортные для экипажей машины. Су-32 больше подходит для береговой авиации и противокорабельным, противолодочных операций.

Однако США угрожают серьезными санкциями всем потенциальным покупателям российских самолетов, и те вынуждены подчиняться Вашингтону, выступающего с позиции силы. Так, недавно администрация Трампа окончательно вынудила власти Индонезии отказаться от российских Су-35.

Александр ИЛЬИН

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