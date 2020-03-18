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США вынудили Индию отказаться от российских Су-35 и МиГ-35

США вынудили Индию отказаться от российских Су-35 и МиГ-35
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Свою роль сыграли предыдущие поставки с бракованными истребителями

США, угрожая санкциями, лишают Россию ключевых покупателей самолетов и другой боевой техники. Срыв и отсутствие контрактов бьет по отечественной оборонке, так как производство машин становится дороже.

Покупка Индией С-400 может последней крупной российско-индийской сделкой в течение долгого времени. Зенитно-ракетные системы нужны Нью-Дели для противовеса пакистанским F-16.

США выступали против этой сделки, однако, уверяет The National Interest, не слишком активно, так как в Вашингтоне стремятся поддерживать баланс между военной мощью Индии и Китая.

Другое дело самолеты. Американцы с помощью санкций CAATSA "отговорили" Индонезию покупать российские Су-35, Штаты давят на Алжир, Египет и других давних покупателей российских вооружений. Турция приобрела C-400 лишь благодаря принципиальности Эрдогана. Однако из-за того, что Анкара лишила себя F-35, это решение очень неоднозначно восприняли в Турции.

Индия является важнейшим партнером для России. Однако проблемы с качеством поставляемых МиГ-29К и МиГ-29UPG, а также выход Индии из программы по совместной разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57 из-за многократных срывов сроков достаточно сильно подпортили репутацию российским поставщикам.

Все это происходит в очень ответственный момент, когда Индия отправляет на заслуженный отдых советские МиГ-27 и МиГ-21. На данный момент, Нью-Дели рассматривает покупку Dassault Rafale, Saab JAS 39 Gripen, Lockheed F-21 на базе F-16 или Boeing Super Hornet. Москве очень бы хотелось. чтобы индийцы купили МиГ-35, тогда этот самолет быстрее пойдет в войска. Однако, к сожалению, на авиасалоне "МАКС-2019" индийская делегация подписала лишь меморандум о сервисном обслуживании самолетов МиГ на территории Индии.

Индийцам, с одной стороны, выгоднее не портить отношения с США, и не покупать российские самолеты, но с другой, в ВВС страны большое количество российских истребителей – более 250 Су-30МКИ с отличной авионикой.

В феврале этого года стало известно, что Индия подписала контракт на поставку 21 МиГ-29UPG, а также интересуется приобретением 18 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки. Но этого недостаточно.

По мнению западных военных экспертов, индийцев привлекает выгодная цена самолетов, кроме того, местные летчики давно знают эти машины. При этом в Индии мнения разделились: многие считают, что страна должна покупать современные самолеты, а не делать ставку на улучшенные устаревшие модели.

Ранее Индия "забраковала" российские Су-35 и выбрала французские "Рафали".

Александр ИЛЬИН

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