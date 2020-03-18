США вынудили Индию отказаться от российских Су-35 и МиГ-35
США, угрожая санкциями, лишают Россию ключевых покупателей самолетов и другой боевой техники. Срыв и отсутствие контрактов бьет по отечественной оборонке, так как производство машин становится дороже.
Покупка Индией С-400 может последней крупной российско-индийской сделкой в течение долгого времени. Зенитно-ракетные системы нужны Нью-Дели для противовеса пакистанским F-16.
США выступали против этой сделки, однако, уверяет The National Interest, не слишком активно, так как в Вашингтоне стремятся поддерживать баланс между военной мощью Индии и Китая.
Другое дело самолеты. Американцы с помощью санкций CAATSA "отговорили" Индонезию покупать российские Су-35, Штаты давят на Алжир, Египет и других давних покупателей российских вооружений. Турция приобрела C-400 лишь благодаря принципиальности Эрдогана. Однако из-за того, что Анкара лишила себя F-35, это решение очень неоднозначно восприняли в Турции.
Индия является важнейшим партнером для России. Однако проблемы с качеством поставляемых МиГ-29К и МиГ-29UPG, а также выход Индии из программы по совместной разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57 из-за многократных срывов сроков достаточно сильно подпортили репутацию российским поставщикам.
Все это происходит в очень ответственный момент, когда Индия отправляет на заслуженный отдых советские МиГ-27 и МиГ-21. На данный момент, Нью-Дели рассматривает покупку Dassault Rafale, Saab JAS 39 Gripen, Lockheed F-21 на базе F-16 или Boeing Super Hornet. Москве очень бы хотелось. чтобы индийцы купили МиГ-35, тогда этот самолет быстрее пойдет в войска. Однако, к сожалению, на авиасалоне "МАКС-2019" индийская делегация подписала лишь меморандум о сервисном обслуживании самолетов МиГ на территории Индии.
Индийцам, с одной стороны, выгоднее не портить отношения с США, и не покупать российские самолеты, но с другой, в ВВС страны большое количество российских истребителей – более 250 Су-30МКИ с отличной авионикой.
В феврале этого года стало известно, что Индия подписала контракт на поставку 21 МиГ-29UPG, а также интересуется приобретением 18 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки. Но этого недостаточно.
По мнению западных военных экспертов, индийцев привлекает выгодная цена самолетов, кроме того, местные летчики давно знают эти машины. При этом в Индии мнения разделились: многие считают, что страна должна покупать современные самолеты, а не делать ставку на улучшенные устаревшие модели.
Ранее Индия "забраковала" российские Су-35 и выбрала французские "Рафали".
Путин едет на полуостров из-за Крымского моста
Глава государства отметит наградами строителей
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Зеленский предложил украинцам активнее размножаться во время эпидемии
- Диета на время карантина: как правильно питаться
- Антибиотики бессильны: опровергнуты главные заблуждения о коронавирусе
- В России спрогнозировали ослабление коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Приметы на 18 марта: как вести себя в день Конона-огородника
- Анекдот дня на 18 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик