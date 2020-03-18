Лучший: в США назвали 10 убойных козырей F-35
Не идеальный, но все равно лучший в мире. Такой окончательный вердикт вынес одному из самых обсуждаемых истребителей, наряду с Су-57, американский журнал The National Interest.
Издание определило десять главных примуществ самолета, который, несмотря на проигрыш в скорости и потолке многим истребителям четвертого поколения, легко расправится с ними.
Первое: истребитель принят на вооружение, и первое крыло F-35A уже находится на боевом дежурстве. Самолет экспулуатируется в ВВС Великобритании, Японии, Израиля. С него сняты ограничения по маневренности, которые были введены ранее. Даже с полными баками и набором ракет летчики могут делать со своими машинами, что захотят.
Из 30 опрошенных пилотов все захотели продолжить летать на F-35 и даже не заикнулись о желании вернуться на F-16 или F-15C.
Второе: F-35 подешевел. Самолет, произведенный в 2020 г. будет стоить $77 – 80 миллионов. Раньше предполагалось, что его цена будет под сотню. Однако заключение контрактов по всему миру и развитие технологий уменьшили стоимость истребителя.
Третье: F-35 стоит даже дешевле современного истребителя четвертого поколения, например, F/A-18 E/F, F-15EX или "Еврофайтера". По данным NI, дополнительное оборудование, защитные системы, прицелы и многое другое делают новых "Орлов" дороже, чем F-35, на $19 миллионов.
Четвертое: конкуренция повысила производительность и снизила расходы. Когда система распределенной апертуры DAS производства Northrup Grumman оказалась ненадежной, ее быстренько заменили на аналогичную систему Raytheon. И так со всем оборудованием.
Пятое: это не предел. В скором времени двигатели F135 упадут в цене до $10,7 миллиона. Двигатель Pratt и Whitney как раз не заменить. Поэтому они предпочитают не снижать цену до последнего.
Шестое: стоимость летного часа F-35 падает. В 2018 г. она составила чуть более $30 тыс., что, к слову, все равно много. Для сравнения, у F-16 это $25 тысяч. В планах – достичь этой цифры.
Седьмое: в истребителях стали находить все меньше недочетов, хотя до сих пор они есть, достаточно вспомнить неточную авиапушку.
Восьмое: для замены запчастей истребителей строится большое количество складов и центров. Цель – создать такую же материально-техническую базу, как для F-15 или F-16. Сейчас нужно 68 складов, но есть только 30. Все это делается для избежания дефицита запчастей.
Девятое: "умный" шлем пилота F-35 дает беспрецедентный уровень ситуационной осведомленности в бою, так как отображает все данные прямо на визоре. Пока он дорабатывается.
Десятое: авионика и датчики истребителя просто перевели его в другую лигу. В операционной системе ALIS 65 приложений, а сам самолет работает, как компьютер.
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