F-35 превзошел российский МиГ-31БМ
Недавно армия США включила F-35 в свою систему противоракетной обороны. Это означает, что самолет Lockheed Martin стал для американцев чем-то вроде российского МиГ-31БМ с его БРЛС "Заслон".
Однако если козыри "тридцать первого" его скорость, дальность и потолок, F-35 просто опутан современными датчиками, позволяющими летчику фиксировать огромное количество воздушных целей, которые угрожают не только ему, но и другим самолетам, а также сухопутным объектам.
Как говорится в сообщении Lockheed Martin, в ходе испытаний на полигоне "Белые пески" в Нью-Мексико военные выяснили, что F-35 может отслеживать и перехватывать одновременно несколько воздушных целей. То есть фактически самолет может быть использован как летающая зенитно-ракетная система.
F-35 связывается с Интегрированной системой противовоздушной и противоракетной обороны США (IBCS) через усовершенствованный канал передачи данных MADL. В результате вся система ПРО, то есть и наземные зенитно-ракетные комплексы получают координаты целей и открывают огонь.
Пока задействовано экспериментальное оборудование, изготовленное LM, – наземная станция Harvest Lightning и комплект для адаптации IBCS (A-Kit).
По словам вице-президента Lockheed Martin Джея Питмана, это важная веха в развитии средств ПРО, так как самолет может обнаружить цели, которые невозможно засечь снизу из-за кривизны земли или рельефа. Загоризонтные радары – это роскошь, они есть далеко не всегда.
Пока F-35 засекал ракеты-мишени и крылатые ракеты. Самолет еще не опробовали на баллистических ракетах, но начало уже положено. Тем более, что крылатые ракеты, которые может обнаружить F-35, наземная РЛС как раз может пропустить.
До этого роль воздушных радаров играли E-3 AWACS и E-8 JSTARS. Но это тяжелые самолеты, представляющие собой легкие мишени. F-35 сбить намного труднее. По мнению The National Interest, в будущем этот самолет станет главным звеном в тактической американской авиации.
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