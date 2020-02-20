Летчик чудом остался жив

Российский штурмовик Су-25 загорелся во время взлета на военном аэродроме "Липецк-2". Как пишет телеграм-канал "112", это произошло во время разбега самолета по взлетно-посадочной полосе.

Но борту начался пожар, однако пилоту удалось остановить машину и самостоятельно ее покинуть. Затем подоспели пожарные. После ЧП аэродром продолжил работу в штатном режиме. Насколько сильно был поврежден самолет, не сообщается.

В сентябре прошлого года Су-25УБ разбился в Ставропольском крае. Тогда погибли два летчика.

Су-25 в эксплуатации в ВВС с 1981 года. Машина активно использовалась во многих боевых конфликтах и применяется в настоящее время в Сирии. Именно на этом самолете два года назад погиб Герой России – гвардии майор Филипп Романов.