Без шансов: в США признали преимущества Су-35С над F-15EX
Су-35С и F-15EX во многом сопоставимы, однако преимущества российского истребителя по дальности и маневренности очень значительны. Поэтому в борьбе за индийский тендер на поставку 114 истребителей за $12 млрд шансов у "американского орла" не так много.
К такому выводу после сравнения двух машин пришло американское издание Military Watch.
По мнению журналистов, в ход могут пойти санкции. В остальном F-15EX вряд ли составят конкуренцию Су-35С, тем более, что "фланкеры" – хорошо знакомые машины индийцам, а "орлов" Нью-Дели никогда не закупал.
Несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха, российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э". Согласно заявленным характеристикам, устройство позволяет обнаруживать большинство самолетов на расстоянии более 400, а также отслеживать более 30 воздушных целей и поражать до восьми. Стоит отметить, что ранее на F-15EX планировали поставить радар с АФАР, но, если Military Watch владеют верной информацией, видимо, передумали.
Кроме того, планер Су-35С был улучшен, в то время как у F-15EX он остался примерно таким же. "Боинг" проводил похожую работу в рамках программы F-15SE, но дальше планов дело не пошло.
Другое серьезное преимущество Су-35С – гиперзвуковая ракета класса "воздух-воздух" Р-37М с дальностью до 400 км. Максимум, чем может похвастаться летчик F-15EX – модернизированная AIM-120D с дальностью до 180 км. Также лучший российский "фланкер" в ближайшем будущем получит ракеты К-77, который задумывались как ответ на AMRAAM.
Наконец, Су-35С легче, а значит маневреннее. Но главное, ракеты от индийских Су-30МКИ можно поставить на Су-35С. По мнению издания, если бы в ВВС Индии были F-15C, был бы какой-то шанс.
Впрочем, индийцы могут отказаться от обоих самолетов и купить однодвигательные F-16 или "Тайфуны".
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