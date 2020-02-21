J-20 уступил F-35 и превзошел большее число истребителей
Китайский истребитель J-20 получил на Западе самые разные отзывы. Самолет, одновременно похожий на F-35 и советский МиГ-1.44, который так и не ушел в серию, в последнее время активно пиарят в китайских СМИ и снимают о нем красивые видеоролики.
По мнению журнала The National Interest, J-20 уступает F-35, однако превосходит многие истребители. Его слабым местом до сих пор остаются двигатели, однако что касается ключевых систем самолета, то они у него, похоже, в порядке. В отличие, например, от Су-57, работа над которым все еще продолжается.
На авиашоу J-20 неоднократно открывал дверцы внутреннего отсека, демонстрируя четыре ракеты PL-15 и две PL-10. Первые, соответственно, средней дальности, вторые – для ближнего боя. Особенно военных экспертов интересует PL-15 с дальностью до 300 км. Эта ракета является аналогом европейской "Метеор" и российской К-37М. Конечно, ее эффективная дальность полета будет меньше 300 км, но все равно это больше, чем у американской AIM-120 AMRAAM с ее 180 км.
PL-10 тоже достаточно опасна. С инфракрасной головкой самонаведения она может быть запущена под углом прицеливания 90 градусов, при этом летчик будет пользоваться специальным дисплеем на шлеме. Проще говоря, ракеты полетят в сторону, куда пилот посмотрит. Такая же технология используется в AIM-9X Block II Sidewinder.
О вооружении Су-57 известно меньше. Ранее гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью РИА "Новости" рассказал о некоторых сложностях, возникших при пуске ракет из замкнутого пространства.
Пока J-20 не могут выйти на оптимальную мощность из-за отсутствия двигателей WS-15. Скопировать их оказалось намного сложнее, чем фюзеляж и авионику. Если на J-20 поставить двигатели от Су-57, истребитель полетел бы по-другому. Есть мнение, что именно по этому причине Пекин заинтересован в покупке российского истребителя.
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