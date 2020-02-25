Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

На Камчатке вертолеты накрыли диверсантов

На Камчатке вертолеты накрыли диверсантов
Фото: commons.wikimedia.org
Летчики впервые посадили машины прямо на шоссе

Корабельные вертолеты Ка-27ПС сели на федеральной трассе в Камчатском крае. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, пилоты и спецназовцы отработали уничтожение вражеских разведчиков, которые попытались прорваться к Петропавловску-Камчатскому прямо по шоссе.

Военные подняли в воздух вертолеты Ка-27ПС и Ка-29, после чего перекрыли путь диверсантам, которые, судя по всему, ехали на "буханках". Трассу для движения во время учений, разумеется, перекрыли. Видео операции опубликовал "Пятый канал".


Ка-27ПС – это корабельный поисково-спасательный вертолет, оборудованный дополнительными средствами подъема, спасения и освещения, в частности, электролебедкой ЛПГ-300. Первый полет Ка-27ПС совершил в 1982 году.

Обычный Ка-27 – это противолодочная машина, которая может базироваться на всех кораблях, оборудованных специальной палубой.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей