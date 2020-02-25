Летчики впервые посадили машины прямо на шоссе

Корабельные вертолеты Ка-27ПС сели на федеральной трассе в Камчатском крае. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, пилоты и спецназовцы отработали уничтожение вражеских разведчиков, которые попытались прорваться к Петропавловску-Камчатскому прямо по шоссе.

Военные подняли в воздух вертолеты Ка-27ПС и Ка-29, после чего перекрыли путь диверсантам, которые, судя по всему, ехали на "буханках". Трассу для движения во время учений, разумеется, перекрыли. Видео операции опубликовал "Пятый канал".

Ка-27ПС – это корабельный поисково-спасательный вертолет, оборудованный дополнительными средствами подъема, спасения и освещения, в частности, электролебедкой ЛПГ-300. Первый полет Ка-27ПС совершил в 1982 году.

Обычный Ка-27 – это противолодочная машина, которая может базироваться на всех кораблях, оборудованных специальной палубой.