Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Китай ответил на предложение купить Су-57

Китай ответил на предложение купить Су-57
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Пекине настроены скептически

Авторы китайского издания Sina прокомментировали заявления в российской и зарубежной прессе о том, что Китай, скорее всего, приобретет хотя бы пробную партию Су-57, так как ему нужны технологии для производства собственных двигателей.

Китайское издание настроено скептически и полагает, что Пекину нет смысла покупать истребитель, пока он не поступит на вооружение ВКС РФ. Читатели в комментариях сомневаются, что это произойдет в ближайшее время.

"Купить можно, но боюсь, в России производство не пойдет", – пишет пользователь 用户7373566443

Кроме того, авторам непонятно различие между обычным Су-57 и экспортным вариантов Су-57Э.

По мнению Sina, экспортный истребитель, скорее всего, будет лишен некоторых возможностей, которыми наделят вариант для ВКС РФ.

Китаю очень интересен двигатель второго этапа "Изделие 30", но в Пекине трезво смотрят на вещи и понимают, что вряд ли русские продадут его в ближайшее время.

Также без особого восторга Китай отнесся к предположению авторов The National Interest о том, что в ВВС НОАК могут сосуществовать и J-20, и Су-57. Несмотря на то, что они, действительно, разные, Sina, ссылаясь на местных экспертов, констатирует, что Китаю проще сделать ставку на китайские машины, чем постоянно зависеть от российских запчастей. Поэтому китайские военные не слишком заинтересованы в таком варианте.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
да, не пойдёт. в серию пойдёт СУ-59. какие вопросы?
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей