В Пекине настроены скептически

Авторы китайского издания Sina прокомментировали заявления в российской и зарубежной прессе о том, что Китай, скорее всего, приобретет хотя бы пробную партию Су-57, так как ему нужны технологии для производства собственных двигателей.

Китайское издание настроено скептически и полагает, что Пекину нет смысла покупать истребитель, пока он не поступит на вооружение ВКС РФ. Читатели в комментариях сомневаются, что это произойдет в ближайшее время.

"Купить можно, но боюсь, в России производство не пойдет", – пишет пользователь 用户7373566443

Кроме того, авторам непонятно различие между обычным Су-57 и экспортным вариантов Су-57Э.

По мнению Sina, экспортный истребитель, скорее всего, будет лишен некоторых возможностей, которыми наделят вариант для ВКС РФ.

Китаю очень интересен двигатель второго этапа "Изделие 30", но в Пекине трезво смотрят на вещи и понимают, что вряд ли русские продадут его в ближайшее время.

Также без особого восторга Китай отнесся к предположению авторов The National Interest о том, что в ВВС НОАК могут сосуществовать и J-20, и Су-57. Несмотря на то, что они, действительно, разные, Sina, ссылаясь на местных экспертов, констатирует, что Китаю проще сделать ставку на китайские машины, чем постоянно зависеть от российских запчастей. Поэтому китайские военные не слишком заинтересованы в таком варианте.