Американский истребитель защитит отряд дронов

Российский истребитель Су-57 рискует проиграть американским истребителям F-22 и F-35, причем не из-за стелс-технологий или технических характеристик, а из-за ограниченной возможности взаимодействовать с дронами.

По мнению журнала The National Interest, в ближайшем будущем концепция ведения воздушного боя коренным образом поменяется. Истребители будут плотно работать с беспилотниками, а летчики, лишенные таких помощников, окажутся в проигрыше.

Российские военные хорошо осознают это и уже отрабатывают пару "Су-57 – "Охотник". Но последний – дорогой дрон, в то время как США активно испытывает относительно простые "Валькирию" и "Гремлины", которые будут действовать целым роем. Кроме того, летчики будут управлять ударными MQ-9 Reaper и даже разведчиками Global Hawk.

Пока у Пентагона большое преимущество в экcплуатации беспилотников. Речь идет не о самих аппаратах – Россия в состоянии собрать отличный БПЛА, – а о возможности использовать их на большом расстоянии, как это делают США. Для этого нужна мощная спутниковая группировка и опыт.

Истребители F-35 и F-22 уже очень скоро будут использовать искусственный интеллект для управления вооруженными дронами. Применяться они будут в так называемых "зонах повышенного риска".

Об этом заявил бывший главный ученый ВВС США Грегори Захариас. По его словам, специалисты постепенно добиваются все большей автономности, и очень скоро связка "летчик – БПЛА" заработает.

Одна из первых задач, которую будут выполнять беспилотники, – это работа "воздушного грузовика". Дрон будет нести ракеты для истребители и передавать их летчикам прямо в воздухе.

Система F-35 Autonomic Logistics Information System (ALIS) уже включает в себя ограниченное применение искусственного интеллекта. Компьютеры дают оценки, систематизируют информацию и самостоятельно применяют некоторые решения.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать платформы более автономными с помощью "мультиинтеллектуальных" комбинированных систем и данных с разных процессоров", – подчеркнул Захариас.

Тем не менее, как подчеркивает ученый, пока человек намного эффективнее машины, и искусственному интеллекту еще предстоит освоить длинный контрольный список алгоритмов, чтобы, например, приземлиться. Живой пилот это сделает намного быстрее.