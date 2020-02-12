Такой нет ни на одном самолете в мире

Российский истребитель Су-57 единственный в мире обладает уникальной системой противодействия ракетам с инфоракрасным наведением DIRCM.

Как пишет The National Interest, ссылаясь на авиаэкспертов, она состоит из двух лазерных излучателей. Один из них размещен за кабиной, а другой – под ней. Когда система обнаруживает ракету, лазеры ослепляют ее ГСН, мешая попасть в самолет.

Ранее подобная система была замечена лишь на сухопутной боевой технике и вертолетах для защиты от ПЗРК. Получается, что это первая система DIRCM, установленная на истребитель.

При этом авторы NI настроены скептически и полагают, что сейчас главное не то, как будет работать эта система, а сколько серийных образцов удастся сделать Комсомольскому авиазаводу после всех неприятностей, которые в последнее время произошли в программе. Притом на экспорт Су-57 в Турцию, Индию и Китай лучше в ближайшее время не рассчитывать.

Западные эксперты считают, что программе Су-57 не хватает финансирования. Возможно, повлияли и санкции, сделавшие невозможным поставку некоторых материалов и оборудования.