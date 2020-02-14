Су-57 столкнулся с непредвиденными трудностями
Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов впервые рассказал о трудностях, с которыми столкнулись конструкторы, работая над вооружением для Су-57.
По его словам, достаточно сложно было разместить ракеты внутри фюзеляжа, чтобы истребитель сохранял скрытность. Для этого требуются меньшие размеры складывающиеся крылья и рули. Кроме того, есть некоторые сложности при пуске ракет из замкнутого пространства, так как возникают дополнительные нагрузки на самолет.
"Это дело новое, до этого внутри фюзеляжа размещались только мощные стратегические образцы", – цитирует Обносова РИА "Новости".
Истребитель Су-57 может нести ракеты как на внешней подвеске, так и во внутренних отсеках. Для самолета разрабатывают специальные, уменьшенные ракеты. чтобы они могли поместиться внутри фюзеляжа. Так, осенью прошлого года на стенде НПО "Вымпел" в Москве появилась новая ракета класса "воздух – воздух". Она похожа на Р-77 средней дальности, но намного короче ее. Более того, она даже меньше Р-74 малой дальности.
В декабре Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны заявил, что на Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб. Однако подробностей военные так и не раскрыли. В интернете опубликовано короткое видео, в котором истребитель запускает ракету из внутреннего отсека. Она выпадает из люка, а через мгновение у нее включается двигатель. Но какая это была ракета, как прошел пуск, официальных комментариев нет.
Также была информация, что для Су-57 разрабатывают мини-версию "Кинжала", но остается лишь ждать, когда военные опубликуют какую-то информацию. Пока самолет так и не ушел в серию, испытания продолжаются после аварии в декабре прошлого года.
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