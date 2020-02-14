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Россия вступила в неравный бой с Западом на Су-57

Россия вступила в неравный бой с Западом на Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Чтобы сравняться с Пентагоном, Москве придется прыгнуть выше головы

Россия попала в ловушку, пытаясь конкурировать по вооружению с США, поэтому ей приходится постоянно форсировать события. Программа Су-57 недостаточно финансировалась, однако волевым решением российского президента была продолжена. Но самолет пока так и не ушел в серию.

Россия и США остаются в неравных условиях из-за колоссальной разницы военных бюджетов, поэтому в Москве заявляют о планах построить новый авианосец и стелс-бомбардировщик, но толком не знают, когда это произойдет.

По мнению военных аналитиков, опрошенных журналом The National Interest, Су-57 в ближайшие годы поступит на вооружение ВКС, но в ограниченных количествах. Костяк истребительной авиации по-прежнему будут составлять Су-30СМ, Су-30СМ и Су-27. Пока есть лишь прототипы Су-57.

Ранее гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" рассказал о сложностях, которые возникли при размещении авиационных ракет внутри фюзеляжа. Если американцы давно освоили эти технологии на F-117 и F-22, для российских специалистов это оказалось чем-то новым. Раньше внутрь фюзеляжа советских самолетов помещались лишь крупные стратегические боеприпасы.

Как считают западные военные эксперты, у истребителя до сих пор остались проблемы с датчиками, поэтому испытания будут продолжены.

Что касается ПАК-ДА, проект которого ранее представили в Минобороны, то этот самолет могут не успеть построить к 2027 году. Все будет зависеть от финансирования, но на данный момент "львиную долю" забирает Су-57, а также множество других проектов, в частности, новых кораблей и подлодок.

Александр ИЛЬИН

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