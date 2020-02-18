Су-57 оказался слишком хорош для массового выпуска
Слишком хорош, чтобы выпускаться массово. Примерно так охарактеризовал Су-57 в своей статье для еженедельника "Звезда" военный обозреватель Дмитрий Литовкин.
По его мнению, больших заказов в Минобороны больше не будет, так как в боевом порядке из Су-30СМ и Су-35С истребителю пятого поколения отводится в ВКС роль высокоточной снайперской винтовки. На данный момент есть заказ на 76 серийных образцов, которые летчики должны получить до 2028 года.
Су-57 может быть и самостоятельным ударным средством, и самолетом, корректирующим войсковую операцию.
По словам эксперта, в "пятое измерение" истребитель выводят не только уникальные пилотажные возможности", но и, в частности, стелс-характеристики, а также "новаторская электроника", например, цифровая система управления FADEC, позволяющая контролировать каждый параметр работы мотора и существенно экономить топливо.
При этом Литовкин подчеркивает преимущества Су-57 над "фланкерами" Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Это малый вес, замена алюминиевых составляющих на композитные. Автор пишет, что эффективная площадь отражающей поверхности у Су-57 сегодня равна 0,5 кв. м, а у Су-27 этот показатель 20 кв. метров.
Стоит отметить, что стелс-технологии на Западе как раз считают не самым сильным местом российского истребителя, и якобы в этом плане самолет уступает даже китайскому J-20.
Среди других преимуществ Су-57 отмечается возможность работать с тяжелым беспилотником "Охотник". К слову, взаимодействие летчиков с дронами активно отрабатывается и на Западе. Пока дрон находится на стадии испытаний.
Наконец, Литовкин приводит слова главного конструктора Су-57 Михаила Стрельца, который утверждал в интервью телеканалу "Звезда", что российский истребитель по многим показателям превосходит F-22 и F-35.
В частности, F-22 создавался для завоевания превосходства в небе. А Су-57 может наносить и наземные ракетные удары.
Справедливости ради нужно сказать, что F-22 вооружен корректируемыми авиабомбами JDAM. Но его возможности для наземных ударов и правда не так велики.
Но F-22 и F-35 – это готовые самолеты, принятые на вооружение, в то время как готового Су-57 все еще не существует, построены только прототипы. И сравнивать эти самолеты пока рано.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-57 единственный в мире обладает уникальной системой противодействия ракетам с инфоракрасным наведением DIRCM.
Первый серийный такой самолет планировали передать в войска в конце прошлого года, однако, к сожалению, машина разбилась под Хабаровском.
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