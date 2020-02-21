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J-20 опередил Су-57 по вооружению

J-20 опередил Су-57 по вооружению
Фото: flickr.com/164925283@N02
Китай уже модернизирует свои истребители

Китайские истребители пятого поколения J-20 проходят модернизацию и сразу же поставляются в войска. По сравнению с первыми образцами этой модели, новые машины могут нести больше вооружений, и как пишет китайское издание Sohu, теперь истребитель превосходит по этому показателю американский F-35.

Журналисты просят обратить внимание на J-20 с бортовым номером 2013, у которого видны несколько дополнительных точек подвески ракет – их не было на предыдущих прототипах.

Теперь J-20 может нести 12 ракет в основном комплекте и еще 6 в дополнительном. Теперь китайский истребитель сравнивают с F-35 "в режиме зверя". Только у американского самолета всего 16 ракет.

Пока непонятно, будут ли все серийные образцы J-20 оснащаться таким количеством ракет. Ведь с вооружением на внешних узлах подвески истребитель сразу же будет заметен на радарах. Аналогичную проблему пытаются решить и в Lockheed Martin, пытаясь увеличить количество ракет во внутреннем отсеке F-35.

У российского Су-57 два внутренних отсека. Но в данный момент неясно, насколько успешно работает система. На Youtube есть лишь одно видео с запуском истребителя ракеты из внутреннего отсека.

Александр ИЛЬИН

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