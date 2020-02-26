Китайцы назвали причину закупки Су-57
Закупка Су-57 у России поможет КНР разработать истребитель шестого поколения. И наибольший интерес для китайцев представляет двигатель второго этапа "Изделие 30", поэтому Пекин не спешит приобретать самолет.
Авиаконструктор из Поднебесной Ван Юнцинь, работающий над истребителем пятого поколения J-31, и который ранее уже высказывался о Су-57, заявил, что его страна не собирается делать ставку лишь на J-20.
По его словам, которые приводит "Военное обозрение", J-31 готовится как палубный истребитель для новых проектируемых китайских авианосцев Type 003. И в этом самолете будут использованы наработки зарубежных авиастроительных компании, в том числе, российских.
По мнению китайских специалистов, двигатель второго этапа для Су-57, позволяющий поддерживать крейсерскую сверхзвуковую скорость, существенно расширит спектр боевых возможностей самолета.
Стоит отметить, что "Изделие 30" будет обладать еще большей тягой, чем АЛ-41Ф, и истребитель с двумя такими двигателями, возможно, будет слишком тяжелый и мощный для авианосца. Возможно, китайцы сделают однодвигательный самолет с турбиной на базе "Изделия 30", но и в этом случае будет использоваться электромагнитная катапульта на авианосце. Если китайцы хотят сделать палубный истребитель вертикального взлета и посадки, им следует обратить внимание на F-35B.
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