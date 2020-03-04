Су-57 не собьет F-22 с большого расстояния
Су-57 не сможет сбить F-22 или F-35 за несколько сотен километров. Хотя, возможно, и обнаружит координаты американских истребителей, но и то лишь приблизительные.
Как пишет газета "Военно-промышленный курьер", возможностей "пятьдесят седьмого" не хватит, чтобы на большом расстоянии запустить ракеты по цели.
Антенные системы радиолокационной станции "Белка", работающие в сантиметровом, а также L-диапазоне, позволят пилоту лишь подготовиться к встрече с противником. Однако летчик не сможет применить свои сверхдальние ракеты.
Вместе с тем издание ставит Н036 "Белка" выше американского AN/APG-77, который стоит на F-22. Утверждается, что F-35 о уровня Су-57 и "Рэптора" не дотягивает, хотя радар "тридцать пятого" AN/APG-81 считается лучшим в мире, а по датчикам этот самолет намного опережает того же F-22, который был разработан намного раньше.
У Су-57, по мнению западных экспертов, есть некоторые проблемы с датчиками, а также с ключевыми системами, из-за чего первый серийный образец потерпел аварию в конце декабря. Пока прототипы самолета дорабатываются, и тем не менее некоторые российские СМИ продолжают утверждать, что Су-57 "оставляет в пыли" и F-22, и F-35.
На данный момент сильная сторона Су-57 – это мощность и маневренность. Остальные его преимущества будут ясны позже.
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