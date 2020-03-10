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Бумажный монстр: в Польше вынесли приговор Су-57

Бумажный монстр: в Польше вынесли приговор Су-57
Фото: AP/TASS
Революционные технологии работают только в лабораториях

Су-57 стал компромиссным решением между советским "фланкером" и малозаметным истребителем, вроде F-22. Однако у него куча проблем, которые мешают наладить массовый выпуск, а в Минобороны РФ пока не знают, что делать с самолетом, который может сорвать аплодисменты на авиашоу, а затем упасть в самый ответственный момент во время испытаний в Хабаровском крае.

Такую неоднозначную точку зрения высказало польское издание Defense24.pl. Оно утверждает, что планер истребителя трескается, для производства не хватает материалов, а работа над двигателем второго этапа будет завершена не понятно когда.

Но даже с двигателями АЛ-41Ф, истребитель, по версии поляков, совершенно не готов. Перспективная РЛС Е036 "Белка", которую некоторые отечественные военные эксперты уже провозгласили панацеей от F-22 и F-35 вместе взятых, работает "только в лаборатории и на бумаге".

Как известно, датчики, расположенные в фюзеляже и передних кромках крыльев самолета, должны обеспечивать угол обзора 270 градусов, что является выгодным преимуществом. Но Индия почему-то отказалась от совместного с Россией проекта, а местные эксперты уверяют, что РЛС не соответствует заявленным характеристикам. Ситуацию осложняет тот факт, что Россия максимально засекретила технологии и не демонстрирует, как они работают.

Поляки считают, что Су-57 не настолько революционный, как его изображают в государственных российских СМИ. И свидетельство тому – авария в конце декабря, когда разбился первый серийный образец. Впоследствии оказалось, что у истребителя отказала цифровая система управления. То, что у самолета не работает одна из ключевых систем, говорит о том, что самолет еще не готов.

Вооружение также подверглось критике. Defense24.pl уверяет, что большинство ракет и бомб самолета не поместится в его внутренних отсеках, а с боеприпасами на внешних узлах подвески Су-57 будет мало отличаться от Су-35С. Ключевым решением должны стать небольшие Р-74М2, которые планируется разместить внутри фюзеляжа, а также мини-версия "Кинжала", которая опять же, пока не готова.

Подводя итог, авторы подчеркивают, что Су-57 – это реальный боевой самолет, однако в России пока не знают, что с ним делать. Производство и обслуживание этих машин очень дорогое, поэтому окончательные выводы можно будет сделать только через пять – десять лет.

Стоит отметить, что Defense24.pl как будто специально пыталось найти лишь негатив о Су-57, совершенно не называя очевидные преимущества истребителя, например, потрясающую маневренность и мощность. Очевидно, что Су-57 пока не готов на 100%, и судить о самолете пока еще рано.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Александр ИЛЬИН

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