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Су-57 ударят по турецким F-16 издалека

Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Однако истребителей все равно не хватит, чтобы противостоять Анкаре в Сирии

Россия и Турция в настоящее время совместно патрулируют северную части Сирии, однако совсем недавно едва не начали воевать друг с другом. Анкара обладает новейшими ударными беспилотниками, а с недавних пор и системами С-400, которые купила у Москвы. Более того, Турция высказала заинтересованность в американских системах Patriot, которые, возможно, тоже приобретет. Плюс нельзя забывать о внушительном флоте F-16, которые составляют "истребительный кулак" президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как напоминает The National Interest, Турция даже всерьез подумывала об С-500. Однако теперь, судя по всему, Анкара вообще перестанет покупать российское оружие.

Конфликт России с Турцией в Сирии без использования стратегических вооружений крайне невыгоден Москве. Однако смогли бы изменить ситуацию принятые на вооружение Су-57? В данный момент готового истребителя нет, есть только прототипы. Сложно представить, что в ближайшие годы будет выполнен контракт по поставке в ВКС 76 Су-57. Более вероятным выглядит количество в 10 самолетов, которых хватит на формирование одной эскадрильи "истребительного спецназа". Санкции, а теперь и коронавирус привели к сокращению финансирования программ вооружения.

В небе Сирии у Су-57, у которого будут работать все системы, может быть только один конкурент в небе – F-22. Однако количества "пятьдесят седьмых" просто не хватит, чтобы добиться перевеса с Турцией. Основную работу будут делать Су-30СМ, Су-27 и Су-35С. Это продвинутые истребители четвертого поколения, и против турецких F-16C Block 50 – это грозное оружие.

Что касается Су-57, то благодаря радару с АФАР, российские летчики должны раньше засечь противника и поразить его ракетами "воздух – воздух" средней или даже большой дальности. По мнению тех же западных экспертов, истребители американского производства проигрывают именно в ракетах средней дальности России и Китаю.

Но в любом случае, у России не будет достаточного количества аэродромов, чтобы вести затяжную войну с Турцией. Кроме того, Москва испытывает огромный дефицит в самолетах ДРЛО, не хватит и заправщиков.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Александр ИЛЬИН

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