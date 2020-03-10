Без баллистических ракет Москва не справится с Анкарой

После того как Москва и Анкара едва не схлестнулись друг с другом в новой русско-турецкой войне, сравнивание армий двух стран и их противостояние в гипотетическом конфликте стало одной из наиболее обсуждаемых тем.

Некоторые военные эксперты даже сравнили удар турецкой беспилотной армады с действиями люфтваффе во время блицкрига в 1941 году. Возможно, это слишком громко сказано, однако взрывающиеся, словно в компьютерной игре, "Панцири" и танки российского производства произвели эффект холодного душа на любителей закидать противника шапками.

В любом случае, придется признать, что на Ближнем Востоке сегодня нарабатываются элементы новой тактики, которую ранее уже применяли как Штаты, так и боевики, пусть и не обладая такими продвинутыми беспилотниками.

Что касается Сирии, то большинство аналитиков уверены, что в этом регионе позиции Турции намного выгоднее российских. Более того, как категорично заявил в интервью The National Interest сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман, соотношение сил явно в пользу Анкары.

По его словам, ключевое значение имеет место. А общее военное превосходство РФ вовсе не станет определяющим в сирийском конфликте.

У России есть только одна крупная авиабаза в Сирии – Хмеймим, а также корабли в Тартусе. Чтобы пополнить группировку, Москве придется отправить через Босфор и Дарданеллы дополнительные корветы, фрегаты и подлодки, однако проливы контролируются Турцией.

Для масштабной войны понадобятся тысячи солдат, а наша страна не обладает таким количеством транспортных самолетов, как те же США. К тому же у Турции достаточное количество F-16, чтобы помешать такой затее.

Во времена СССР в Минобороны шутили, что проблему с турецким Босфором можно было бы решить несколькими ракетами, правда, для этого пришлось бы пожертвовать Стамбулом. Но сейчас вряд ли стоит воспринимать этот план всерьез. То, что США будут воевать с Россией из-за Сирии, маловероятно, однако, если удар будет нанесен в Стамбулу, Вашингтон будет обязан поддержать Анкару, исходя из договоренностей по НАТО.

По мнению NI, ситуация очень напоминает холодную войну, и Россия с Турцией вряд ли пойдут на прямую конфронтацию и предпочтут воевать третьими силами. Но все же, как считает Кофман, столкновение возможно, потому что ни одна из сторон не захочет уступать и ответит ударом на удар. По иронии судьбы, это происходит в тот момент, когда Москва и Анкара наладили достаточно хорошие отношения. Например, Турция купила у России С-400, несмотря на запрет Вашингтона, и фактически лишила себя истребителей F-35.

Анкара настаивает на создании буферной зоны, отделяющей ее от курдов, а также свержении Башара Асада. И, если первое Москва еще готова обсуждать, второй пункт может стать стать причиной патовой ситуации в переговорах между Турцией и Россией.