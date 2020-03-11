Грузовик с военнослужащим врезался в здание

Контрактник из России стал жертвой трагедии в Сирии. Он погиб в аварии, которая произошла в горах. Об этом рассказали в Минобороне РФ.

В ДТП попал грузовик "Урал-4320", двигавшийся в составе колонны, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства. Машина следовала по участку дороги Аль-Кадмус – Банияс, когда съехала в кювет и врезалась в придорожное здание.

По предварительным данным, автомобиль был неисправен. Погибший находился в кабине грузовика.

В то же время о ЧП в среду, 11 марта, сообщили в полиции сирийского города Тартус, передает агентство SANA. По его информации, в ДТП скончался российский солдат, среди пострадавших – еще два военнослужащих из РФ.