Анкара никуда не денется из Идлиба

Турция и Россия достигли на переговорах по сирийскому Идлибу согласию по большинству вопросов. Об этом в четверг заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, турецкие военные останутся на северо-западе Сирии. Министр особо подчеркнул, что части не будут менять места дислокации.

"Анкара возобновит удары по войскам Асада, если будет нарушено перемирие, и атаки на позиции ВС Турции продолжатся", – цитирует министра агентство "Анадолу".

Режим перемирия вступил в силу в полночь 6 марта после четырехчасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. После этого огонь, в целом, был прекращен, хотя стороны уже неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Так, 10 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в Идлибе САР якобы нарушила перемирие, однако Россия "в строгой форме предупредила режим Асада". В ответ в нарушении перемирия турецкую сторону обвинила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

По сообщениям военных корреспондентов, находящихся сейчас в Идлибе, перемирие соблюдается, хотя изредка раздаются минометные выстрелы. Трасса М5 нормально работает, при этом в Идлиб продолжают прибывать конвои с бронетехникой. Совместное патрулирование российских и турецких военных продолжается.