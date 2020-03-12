Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США нанесли авиаудар по Сирии

США нанесли авиаудар по Сирии
Фото: www.flickr.com
Ракеты упали на сирийско-иракской границе

США в ночь на четверг нанесли авиаудар по базе иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе с Сирией. По данным сирийского телеканала Ikhbariya ракеты взрывались на сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль". 

Как сообщает ТАСС, в результате авиаатаки погибли, по меньшей мере, 18 бойцов "Аль-Хашд аш-Шааби". Бомбардировка стала ответом на атаку иракской военной базы Эт-Таджи, в результате которой были убиты двое морских пехотинцев ВС США и один британский военнослужащий. Кроме того, 11 человек получили ранения. По информации Reuters, некоторые находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти.

По данным Пентагона, боевики выпустили 15 реактивных снарядов из самодельной пусковой установки. В США уверяют, что "аль-Хашд аш-Шааби" поддерживает Корпус стражей исламской революции (КСИР), который в Америке считают террористической организацией. Кроме того, иранцы являются союзниками Дамаска, поэтому авиаудар стал, в своем роде, предупреждением Башару Асаду, что ВВС США будут наносить удары и по территории Сирии, если посчитают это необходимым.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
Что ООН разрешил, как так они сами с усами!
Гость
Ответить
США это сборище убийц воров бандитов всех мастей поддерживающих бармалеев всех мастей
1
новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей