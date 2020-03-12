Ракеты упали на сирийско-иракской границе

США в ночь на четверг нанесли авиаудар по базе иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе с Сирией. По данным сирийского телеканала Ikhbariya ракеты взрывались на сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль".

Как сообщает ТАСС, в результате авиаатаки погибли, по меньшей мере, 18 бойцов "Аль-Хашд аш-Шааби". Бомбардировка стала ответом на атаку иракской военной базы Эт-Таджи, в результате которой были убиты двое морских пехотинцев ВС США и один британский военнослужащий. Кроме того, 11 человек получили ранения. По информации Reuters, некоторые находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти.

По данным Пентагона, боевики выпустили 15 реактивных снарядов из самодельной пусковой установки. В США уверяют, что "аль-Хашд аш-Шааби" поддерживает Корпус стражей исламской революции (КСИР), который в Америке считают террористической организацией. Кроме того, иранцы являются союзниками Дамаска, поэтому авиаудар стал, в своем роде, предупреждением Башару Асаду, что ВВС США будут наносить удары и по территории Сирии, если посчитают это необходимым.