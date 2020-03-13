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В Москве нашли захваченный в Сирии турецкий БТР

В Москве нашли захваченный в Сирии турецкий БТР
Кадр youtube.com
Машину спокойно везли на КамАЗе

В Москве сфотографировали турецкий бронетранспортер Kirpi, которые вероятно ранее были задействован в Сирии. Снимки опубликовал телеграм-канал "Вестник Дамаска".

БТР был не на своем ходу, а на тягаче, соответственно, можно предположить, что машину захватили в провинции Идлиб у боевиков, которым Турция поставляла технику.

Бронетранспортер появился в столице неслучайно, скорее всего, его выставят к всеобщему обозрению в подмосковном парке "Патриот". Есть вероятность, что машину заметили неслучайно, так как при желании Kirpi можно было укутать брезентом наглухо.

С 6 марта в Идлибе действует режим прекращения огня. И как стало известно в пятницу, военные специалисты России и Турции подписали очередной документ о порядке совместного патрулирования трассы М4. Ранее в интернете выложили видеокадры, как трассу М5 в гордом одиночестве патрулирует российская военная полиция, проезжая мимо Серакиба. Еще совсем недавно за этот город шли ожесточенные бои.

Александр ИЛЬИН

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