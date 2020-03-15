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На русско-турецкий патруль напали в Сирии

Боевики использовали мирных жителей в качестве щита

Маршрут первого российского-турецкого патруля в Идлибе пришлось сократить. Виной тому стала атака боевиков. Такую информацию предоставили в Министерстве обороны РФ.

Чтобы реализовать провокацию, террористы стали использовать в качестве "живого щита" мирное население, в том числе женщин и детей. Ради защиты простых людей было принято решение сократить маршрут и обойти опасные точки так, чтобы не провоцировать нападавших, уточнили в ведомстве.

Напомним, что договор о совместном патрулировании зоны деэскалации был подписан Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, лидеры стран, по заявлению Кремля, пришли к согласию и по остальным сирийским вопросам

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гарри
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Тщательнее надо зачищать территорию прежде чем патрули пускать и сразу наказывать за провокации.
Сергей Вершинин
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Что-то я сомневаюсь, что турок там атаковали. Скорее из жилой зоны наших обстреляли. Надо что-нибудь разбомбить для доходчивости и демонстрации мирных намерений.
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