Турция принимает сторону США в гибридной войне

Рекламируемые возможности С-400 до сих по не проверены в деле, однако страны покупают ее как эффективное стратегическое оружие. При этом российская ЗРС может стать последней боевой техникой, которую Анкара приобретает у Москвы.

По мнению журнала The National Interest, продажа комплекса Турции стала одним из элементов гибридной войны России с США и их союзниками по НАТО. Однако, как полагают западные журналисты, Вашингтон отплатил той же монетой и оставил Москву без важнейших контрактов, угрожая потенциальным покупателям российского оружия санкциями. Достаточно вспомнить недавний отказ Индонезии покупать Су-35.

Срыв контрактов ставит под угрозу дорогостоящую программу модернизации российских вооружений. Москва уже отказалась от строительства нового авианосца, Минобороны не заказывает "Армату" и новейшие БТР, в Су-57 до сих пор не ушел в серию.

Китай не спешит покупать Су-57, равно как и Индия. А отальные самолеты, сделанные на базе советских, окончательно устаревают. России как воздух необходима новая техника.

Что касается Турции, то после эскалации ситуации в Сирии Анкара вряд ли продолжит закупать российское оружие в массовом порядке. Анкара подтвердила свой курс на единство с НАТО, правда, отказываться от С-400 ради F-35 гордый Эрдоган все-таки не намерен, так как а этом случае потеряет лицо.