Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Анкара откажется от оружия Москвы после истории с С-400

Анкара откажется от оружия Москвы после истории с С-400
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеF-35 в пролете: японцы рассекретили характеристики нового истребителя
Турция принимает сторону США в гибридной войне

Рекламируемые возможности С-400 до сих по не проверены в деле, однако страны покупают ее как эффективное стратегическое оружие. При этом российская ЗРС может стать последней боевой техникой, которую Анкара приобретает у Москвы.

По мнению журнала The National Interest, продажа комплекса Турции стала одним из элементов гибридной войны России с США и их союзниками по НАТО. Однако, как полагают западные журналисты, Вашингтон отплатил той же монетой и оставил Москву без важнейших контрактов, угрожая потенциальным покупателям российского оружия санкциями. Достаточно вспомнить недавний отказ Индонезии покупать Су-35.

Срыв контрактов ставит под угрозу дорогостоящую программу модернизации российских вооружений. Москва уже отказалась от строительства нового авианосца, Минобороны не заказывает "Армату" и новейшие БТР, в Су-57 до сих пор не ушел в серию.

Китай не спешит покупать Су-57, равно как и Индия. А отальные самолеты, сделанные на базе советских, окончательно устаревают. России как воздух необходима новая техника.

Что касается Турции, то после эскалации ситуации в Сирии Анкара вряд ли продолжит закупать российское оружие в массовом порядке. Анкара подтвердила свой курс на единство с НАТО, правда, отказываться от С-400 ради F-35 гордый Эрдоган все-таки не намерен, так как а этом случае потеряет лицо.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Васёк
Молодцы ребята , так держать ! Армату , СУ-57 , СУ-35 - всё сугубо для продажи , а раз не покупают то и делать нет смысла , Суперджет 100 Сухого тоже не
летает , в Сирии нас турки с израильтянами уделали , но всё отлично и мы довольны... а ВВП будет
рулить пока ноги не протянет , как Брежнев , но народ одобряет..
Думаю ты быстрее протянешь, как и вся вшивая Усраина.
Форт Дейтрик
Ответить
Васёк
Молодцы ребята , так держать ! Армату , СУ-57 , СУ-35 - всё сугубо для продажи , а раз не покупают то и делать нет смысла , Суперджет 100 Сухого тоже не
летает , в Сирии нас турки с израильтянами уделали , но всё отлично и мы довольны... а ВВП будет
рулить пока ноги не протянет , как Брежнев , но народ одобряет..
ВА и сёк из Тернополя!
Васёк
Ответить
Молодцы ребята , так держать ! Армату , СУ-57 , СУ-35 - всё сугубо для продажи , а раз не покупают то и делать нет смысла , Суперджет 100 Сухого тоже не
летает , в Сирии нас турки с израильтянами уделали , но всё отлично и мы довольны... а ВВП будет
рулить пока ноги не протянет , как Брежнев , но народ одобряет..
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей