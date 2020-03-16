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F-35 в пролете: японцы рассекретили характеристики нового истребителя

F-35 в пролете: японцы рассекретили характеристики нового истребителя
Фото: pixabay.com
Токио сделал ставку на шестое поколение

В то время как США совершенствуют свой F-35, Япония уже начала разработку истребителя шестого поколения, используя преимущества в электронике. У Токио есть на вооружении F-35, закупленные у американцев, однако этого недостаточно. Сейчас японцы работают над истребителем F-3 Mitsubishi.

По данным The National Interest, особое внимание в нем уделяется вовсе не скорости или мощности самолета, а высокоскоростным каналам передачи данных, благодаря которым летчик всегда будет поддерживать контакт с дружественными силами, чтобы противостоять даже численно превосходящему противнику. В Токио рассчитывают на свой самолет, поэтому отказались от дополнительного существенного заказа на F-35.

По плану первый полет F-3 совершат в 2030 году. После этого сразу же начнут заменять F-2, японскую версию американских F-16.

Уже известен двигатель для истребителя шестого поколения – XF 9-1. Его будет делать Ishikawa Heavy Industries.

Разумеется, F-3 будет оснащен радаром с АФАР. Всего на программу потратят 5 трлн иен, что составляет почти $45 миллиардов. Стоимость одного самолета может достичь около $179 миллионов.

Ранее Япония уже выпустила "истребитель будущего" X-2 Shinshin, который обошелся в $350 миллионов. Японцы использовали для производства этой модели самые передовые технологии: инновационный композитный корпус с применением керамики и карбида кремния, двигатели с векторной тягой и многое другое. Если верить описаниям, ЭПР у самолета, как у гигантского жука. К сожалению, или к счастью, проект был закрыт.

Затем японцы очень заинтересовало предложение скрестить F-22 и F-35. Также в Токио думали о возрождении в Японии YF-23, прототипы которого успешно летали в США. Однако концепция F-3 от Mitsubishi, в конце концов, победила.

Истребитель будет мощнее F-35, так как один из приоритетов – превосходство в воздухе. На форсаже XF 9-1 будут выдавать до 16,5 тонн. У F-119, которые стоят на F-22. этот показатель – 17,5 тонн. Однако японцы хотят взять технологиями, например, идет работа над трехмерными соплами, которые могут перенаправлять тягу. 

Александр ИЛЬИН

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