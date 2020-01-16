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Японцы готовят против России ультрасовременный истребитель

Японцы готовят против России ультрасовременный истребитель
Фото: CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org
Москве будет нечего противопоставить Токио в Тихом океане

В то время как Россия проваливает испытания Су-57, максимально усложняя самолету "жизнь", Япония покупает 100 истребителей F-35 и разрабатывает собственный малозаметный F-3. Главный охотник до Курил обладает хорошим флотом вертолетоносцев, которые в перспективе планирует приспособить под истребители. В Москве пока даже не думают о палубной авиации, так как проект нового авианосца пока существует только на бумаге.

В 2018 году японцы "завернули" единственный прототип истребителя F-2 и уже в будущем году объявили о начале работы над самолетом будущего F-3 в рамках среднесрочной оборонной программы на 10 лет.

К слову, в СМИ F-3 уже называют будущим истребителем шестого поколения. Пока он существует только в виде макета. В отличие от F-2, у него не один, а два двигателя, хотя некоторые специализированные японские издания утверждают, что у него будет всего одна турбина по примеру F-16. Самолет якобы сделают легче специально для использования на авианосцах.

Авионику планируется поставить японскую. Разумеется, в планере будут использованы композитные материалы, а сам истребитель оборудуют радаром с АФАР.

По данным NI, на F-3, по сравнению с F-2, будет увеличена площадь крыла, чтобы самолет мог нести больше противокорабельных ракет. Также истребитель оборудуют внушительными внутренними отсеками для прорыва корабельной ПВО. 

Александр ИЛЬИН

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