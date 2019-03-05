F-35B помогут Японии отобрать Курилы

Токио готовит "убийственное комбо"

США продолжают "петь диферамбы" своим F-35, которые вот-вот примут на вооружение сразу нескольких стран. После этого самолеты начнут постепенно замещать истребители четвертого поколения, которые в американском командовании уже считают устаревшими, хотя по-прежнему на них рассчитывают.

Ранее сообщалось, что первые F-35C для ВМС США будут базироваться на авианосце "Карл Винсон" в составе 147-й эскадрильи истребительной авиации "Аргонавты".

Но внимание журнала The National Interest больше привлекли F-35B, которые США поставили Японии. Малозаметные истребители закупили для новейших вертолетоносцев "Идзумо". Кроме самолетов на кораблях будут базироваться также закупленные в США конвертопланы V-22, на которых можно осуществить высадку десанта. Именно эту комбинацию NI называет "убийственным комбо". По мнению издания, обладая таким флотом, Япония может начать свою войну за Фолклендские острова, намекая на российские Курилы.

Независимый военно-морской эксперт Эрик Вертхайм уверен, что даже таким относительно небольшим воздушным крылом, которое естm на "Идзумо", можно добиться больших результатов в военной кампании.

Как известно, Токио объявил о закупке у Lockheed Martin 42 истребителей F-35B. Пока оба вертолетоносцы не приспособлены для использования самолетов, однако японцы хотят их модернизировать. Во-первых, понадобится специальное термостойкое покрытие, чтоб защитить ее от дополнительных сопел F-35B, которые будут греть палубу при вертикальной посадке. Во-вторых, будут нужны ангары для хранения истребителей.

На каждом из кораблей теоретически могут поместиться до 28 самолетов. Вертхайм напоминает, что во время войны за Фолкленды решающую роль сыграли именно британские "Харриеры", которые базировались на авианосцах. Их было небольшое количество, однако они сломили сопротивление аргентинских летчиков. Эксперт полагает, что F-35B могут сыграть такую же роль для Японии в недалеком будущем.



Есть только одна цель, ради которой Токио может решиться использовать "Идзумо" – для возвращения Курильских островов. Однако справиться с Россией на этом направлении будет намного тяжелее, чем когда-то Великобритании с Аргентиной. Вертолетоносцам будут противостоять ракетный комплексы "Бастион", а также истребители Су-35С ВВО, которые быстро перебазируются на Курильские острова.