F-35C неуязвим для российских кораблей

Уникальная бомба оставит С-300Ф не у дел

В то время как классическую версию F-35A до сих пор доводят до ума, моряки рапортовали, что их F-35C готов к бою и победе. Об этом заявил командующий морской авиацией ВМС США вице-адмирал Де Вольф Миллер.

По его словам, самолет уже сейчас может приступить к выполнению боевых операций. Первыми F-35C получит 147-я истребительная авиация "Аргонавты", которая будет базироваться на авианосце "Карл Винсон". Правда, произойдет это только в 2021 году.

Как и на F-35A, на палубном "тридцать пятом" продолжается обновление систем управления и программного обеспечения. Но этот процесс будет происходить постоянно, так как это истребитель с "открытой архитектурой". Пока конечная модификация Block IV, но ждать пока все самолеты достигнут этого уровня, в Пентагоне не будут – истребители проверят в деле гораздо раньше.

F-35C спроектирован специально для ВМС и представляет собой что-то среднее между F-35A и F-35B для Корпуса морской пехоты. В отличие от последнего, F-35C не совершает вертикальной посадки, а садится с помощью аэрофинишера. Взлетает истребитель с помощью катапульты авианосца. Общеизвестный факт, что укороченный взлет и вертикальная посадка F-35B не щадят его топливные баки, поэтому у истребителя для ВМС боевой радиус больше, как и боевые возможности.

До 2023 года F-35C получит управляемую бомбу JSOW-ER с турбореактивным двигателем. Ее дальность составит 560 км, что позволит истребителю атаковать корабли противника, не входя в зону действия средств ПВО противника, например, российских С-300Ф. Даже улучшенная версия этой системы с ракетой 48Н6 обладает дальностью поражения до 150 км.