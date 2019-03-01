Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

F-35C неуязвим для российских кораблей

Фото: flickr.com
Уникальная бомба оставит С-300Ф не у дел

В то время как классическую версию F-35A до сих пор доводят до ума, моряки рапортовали, что их F-35C готов к бою и победе. Об этом заявил командующий морской авиацией ВМС США вице-адмирал Де Вольф Миллер.

По его словам, самолет уже сейчас может приступить к выполнению боевых операций. Первыми F-35C получит 147-я истребительная авиация "Аргонавты", которая будет базироваться на авианосце "Карл Винсон". Правда, произойдет это только в 2021 году.

Как и на F-35A, на палубном "тридцать пятом" продолжается обновление систем управления и программного обеспечения. Но этот процесс будет происходить постоянно, так как это истребитель с "открытой архитектурой". Пока конечная модификация Block IV, но ждать пока все самолеты достигнут этого уровня, в Пентагоне не будут – истребители проверят в деле гораздо раньше.

Фото: flickr.comF-35C спроектирован специально для ВМС и представляет собой что-то среднее между F-35A и F-35B для Корпуса морской пехоты. В отличие от последнего, F-35C не совершает вертикальной посадки, а садится с помощью аэрофинишера. Взлетает истребитель с помощью катапульты авианосца. Общеизвестный факт, что укороченный взлет и вертикальная посадка F-35B не щадят его топливные баки, поэтому у истребителя для ВМС боевой радиус больше, как и боевые возможности.

До 2023 года F-35C получит управляемую бомбу JSOW-ER с турбореактивным двигателем. Ее дальность составит 560 км, что позволит истребителю атаковать корабли противника, не входя в зону действия средств ПВО противника, например, российских С-300Ф. Даже улучшенная версия этой системы с ракетой 48Н6 обладает дальностью поражения до 150 км.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Курс доллара подскочит весной

В марте американская валюта стремительно вырастет благодаря санкциям

Какие знаки зодиака разбогатеют в марте 2019 года

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на первый месяц весны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей