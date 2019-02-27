F-35 будет доминировать до 2070 года

Западные эксперты пророчат истребителю долгую жизнь

По их мнению, ему будут постоянно обновлять программное обеспечение, продлевая жизнь самолету. А в модификации Block IV самолет якобы прослужит до 2070 г., что станет возможным благодаря так называемой открытой архитектуре истребителя.

Не секрет, что F-35 проектировался таким образом, чтобы на нем можно было размещать новое вооружение, обновлять датчики, системы наведения и оборудовать его новым стелс-покрытием. Но после 2030 года на арену уже выйдут истребители шестого поколения.

Тем не менее F-35 не устареет, а лишь закалится в рядах ВВС стран НАТО, Японии и Израиля и станет для летчиков чем-то вроде проверенного F-16, считает The National Interest.

На данный момент тестируется программное обеспечение и система вооружения для этих самолетов следующей модификации. По версии командования ВВС США, это должно дать многофункциональному истребителю совершенно новые возможности для наступательных операций.

Уже в начале 2020-х гг. F-35 получит новое высокоточное вооружение – бомбу малого диаметра II (Small Diameter Bomb II). SBD II обеспечивает точное попадание в движущийся объект при любых погодных условиях на расстоянии до 72 километров. И в неподвижную цель – на удалении до 110 километров. Каждый F-35 сможет взять 24 бомбы – 8 во внутреннем отсеке и еще 16 на узлах подвески вооружений. Летные испытания истребителя с новыми боеприпасами стартуют уже в этом году.

Кроме того, самолет оборудуют специальной системой автоматического предотвращения столкновения с землей. Она использует компьютерные алгоритмы для определения траектории полета истребителя и может изменить курс во избежание столкновения с землей. Сейчас эту разработку тестируют на F-16.

Модификация Block IV специально "заточена" под дальний радиус и стратегические миссии самолета. Как известно, истребитель будет вооружен высокоточными ядерными бомбами B-61-12, и это далеко не предел.

Для F-35 уже придумали новую концепцию C2D2 (Continuous Capability Development and Delivery). Она предусматривает постоянное обновление оборудования и вооружения, о чем уже было сказано выше. Подполковник Такер Гэмилтон, руководящий испытаниями F-35, заявил в интервью Warrior Maven, что истребитель находится "как бы над схваткой", то есть на голову выше своих соперников. Но при этом он подчеркивает, что проект не закончен и без "агрессивной модернизации" и усилий по улучшений США не удастся превзойти Россию и Китай, которые уже наступают на пятки.



Военные аналитики признают, что SBD-II – достаточно серьезное преимущество F-35, не считая его радар. ВВС США используют боеприпас для поражения движущихся целей – GBU-54. Однако SBD-II эффективна на больших расстояниях и ювелирно точна благодаря сложной "тройной" системе наведения (tri-mode seeker). Это радиолокатор миллиметрового диапазона, инфракрасное наведение и лазерное. Пока такой навороченной бомбы нет ни у одной страны в мире.