Турки высмеяли идею вернуть С-400
Заявление помощника министра обороны США Джнатана Хоффмана о том, что Турция получит F-35 только в том случае, если вернет России С-400, взбудоражило турецких интернет-пользователей. В комментариях под статьей издания En Son Haber развернулась нешуточная дискуссия, причем прозвучали самые разные мнения.
Большинство пользователей не понимают, почему США так "привязались" к этим С-400.
"Как же эти С-400 взволновали Джонни. Днем и ночью только и разговоров, что об С-400", – пишет пользователь "Турецкая кровь".
"Почему вы ничего не говорите Греции? И С-300 есть, и "Пэтриот". Откровенно двойные стандарты" – возмущается "Афьонец".
Другие пользователи считают, что Турции следует сконцентрироваться на создании собственной системы ПВО.
"Вот почему мы купили С-400, племянничек. Пока вы так рассуждаете, мы еще купим С-500. И создадим свои ракетные комплексы", – предупреждает "Дядя".
Впрочем, есть и те, ко выступает за выполнение условий США. "Пэтриот" лучше, русским нет доверия, дальше нужно идти с США, по крайней мере знаешь, что от них ожидать", – делится мнением "Yni". Ему вторит "мурат": Возвращайте, США правы".
Но так думают далеко не все. Многие подчеркивают, что возвращение С-400 станет унижением для Турции.
"Ну да, купили на "Алиэкспресс", не понравилось, вернули. Это же такая честь для нас", – приводит слова пользователя "патриот" издание "Царьград".
"Даже если вернешь С-400, "Пэтриот" все равно не дадут", – соглашается "Эрджан".
Ранее Эрдоган заявил, что С-400 – уже собственность Турции, и комплексы будет активны с апреля, однако, если американцы предложат "Пэтриоты", Анкара возьмет и их.
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