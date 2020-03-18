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В США заявили о бессмысленности запуска Су-57 в серию

В США заявили о бессмысленности запуска Су-57 в серию
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Низкая цена на нефть и Су-35С добьют российский истребитель пятого поколения

Сложившаяся ситуация в мире, когда коронавирус добрался даже до военных и отменил крупнейшие учения НАТО, под ударом может оказаться российский истребитель Су-57. По мнению журнала The National Interest, сейчас все сложилось против этого самолета: низкая цена на нефть, "буксующие" двигатели второго этапа, и самое главное, в ВКС довольны своими Су-35С и Су-30СМ, и о Су-57 как-будто бы и не мечтают.

Су-57 и до этого считался крайне дорогим для Минобороны, заказу в 76 истребителей военные полностью обязаны президенту России. Однако в данный момент выполнить этот заказ будет еще труднее, так как Москва слишком зависит от экспорта газе и нефти.

Разногласия между Россией и Саудовской Аравией привели к тому, что последняя наводнила рынок дешевой нефтью, и ее мировая цена резко упала. Пандемия коронавируса только усугубила ситуацию.

NI называет проблемой Су-57 двигатели первого этапа, которые никак не заменят на "Изделие 30". Однако на самом деле, на данный момент важнее наладить в самолете безаварийную работу ключевых систем, летает самолет очень неплохо и с АЛ-41Ф1.

Журнал напоминает и про выход Индии из программы истребителя пятого поколения на базе Су-57. Это действительно ударило по самолету.

Получается, что на данный момент нет никакого смысла в серийном производстве этого самолета. Но в конце концов, России все-таки придется это сделать, иначе ее престиж как одного из ведущих производителей боевых самолетов будет подорван.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Александр ИЛЬИН

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