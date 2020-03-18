В США заявили о бессмысленности запуска Су-57 в серию
Сложившаяся ситуация в мире, когда коронавирус добрался даже до военных и отменил крупнейшие учения НАТО, под ударом может оказаться российский истребитель Су-57. По мнению журнала The National Interest, сейчас все сложилось против этого самолета: низкая цена на нефть, "буксующие" двигатели второго этапа, и самое главное, в ВКС довольны своими Су-35С и Су-30СМ, и о Су-57 как-будто бы и не мечтают.
Су-57 и до этого считался крайне дорогим для Минобороны, заказу в 76 истребителей военные полностью обязаны президенту России. Однако в данный момент выполнить этот заказ будет еще труднее, так как Москва слишком зависит от экспорта газе и нефти.
Разногласия между Россией и Саудовской Аравией привели к тому, что последняя наводнила рынок дешевой нефтью, и ее мировая цена резко упала. Пандемия коронавируса только усугубила ситуацию.
NI называет проблемой Су-57 двигатели первого этапа, которые никак не заменят на "Изделие 30". Однако на самом деле, на данный момент важнее наладить в самолете безаварийную работу ключевых систем, летает самолет очень неплохо и с АЛ-41Ф1.
Журнал напоминает и про выход Индии из программы истребителя пятого поколения на базе Су-57. Это действительно ударило по самолету.
Получается, что на данный момент нет никакого смысла в серийном производстве этого самолета. Но в конце концов, России все-таки придется это сделать, иначе ее престиж как одного из ведущих производителей боевых самолетов будет подорван.
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