Су-57 и F-22 ждет скорый конец
Короткая турецко-сирийская война, в которой дроны уничтожали технику САР, словно в тире, может навсегда изменить тактику военно-воздушных операций. Такие дорогостоящие истребители, как F-22 и Су-57, созданные для превосходства в воздухе, могут просто оказаться не нужны, так как их заменят беспилотники и недорогие самолеты.
Неслучайно в США испытывают простой, но эффективный дрон "Валькирия", который очень скоро займет место ведомого в строю F-35. Как считает The National Interest, если бы F-22 никогда не было, ВВС США спокойно бы пережили это.
Американский истребитель создавался для противостояния российским Су-27. Однако он начал устаревать, по мере того, как мир начали завоевывать цифровые технологии.
В данный момент F-35 является самым современным и продвинутым самолетом. "Рэптор" же чудовищно дорогой в обслуживании и эксплуатации, вдобавок у него появились проблемы со стелс-покрытием.
По мнению NI, запускать F-22 в серию было спорным решением, так как до этого заказ на истребитель был сильно сокращен. Машина изначально получилась "золотой", и только огромный военный бюджет Пентагона позволил "Рэпторам" летать.
Сложно сказать, когда ВВС СШВ был нужен именно F-22. Во время войны в Югославии, американцы могли доминировать в небе и без них. То же самое можно сказать и войне в Ираке. В итоге F-22, как и Су-57 для России превратился в вопрос престижа для США, а также в инструмент сдерживания Москвы и Китая.
Сегодняшние реалии таковы, что в воздушном бою главное уже не мощность и скорость, а, скорее, радар, датчики и осведомленность пилота, и в этом смысле F-35 пока вне конкуренции.
Что касается F-22, то его, как Су-57, в ХХI в. ждет отправка на пенсию, а судьба российского истребителя и вовсе под большим вопросом из-за падения курса рубля и кризиса, который спровоцировал коронавирус.
Путин едет на полуостров из-за Крымского моста
Глава государства отметит наградами строителей
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Новый рекорд: число жертв коронавируса увеличилось
- Запад поможет Украине справиться с коронавирусом
- Антибиотики бессильны: опровергнуты главные заблуждения о коронавирусе
- Молоко и овощи: как сохранить фигуру на карантине
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Анекдот дня на 19 марта
- Константинов день: что нельзя делать 19 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик