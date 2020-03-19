Мощные и дорогие самолеты проиграют дешевым беспилотникам

Короткая турецко-сирийская война, в которой дроны уничтожали технику САР, словно в тире, может навсегда изменить тактику военно-воздушных операций. Такие дорогостоящие истребители, как F-22 и Су-57, созданные для превосходства в воздухе, могут просто оказаться не нужны, так как их заменят беспилотники и недорогие самолеты.

Неслучайно в США испытывают простой, но эффективный дрон "Валькирия", который очень скоро займет место ведомого в строю F-35. Как считает The National Interest, если бы F-22 никогда не было, ВВС США спокойно бы пережили это.

Американский истребитель создавался для противостояния российским Су-27. Однако он начал устаревать, по мере того, как мир начали завоевывать цифровые технологии.

В данный момент F-35 является самым современным и продвинутым самолетом. "Рэптор" же чудовищно дорогой в обслуживании и эксплуатации, вдобавок у него появились проблемы со стелс-покрытием.

По мнению NI, запускать F-22 в серию было спорным решением, так как до этого заказ на истребитель был сильно сокращен. Машина изначально получилась "золотой", и только огромный военный бюджет Пентагона позволил "Рэпторам" летать.

Сложно сказать, когда ВВС СШВ был нужен именно F-22. Во время войны в Югославии, американцы могли доминировать в небе и без них. То же самое можно сказать и войне в Ираке. В итоге F-22, как и Су-57 для России превратился в вопрос престижа для США, а также в инструмент сдерживания Москвы и Китая.

Сегодняшние реалии таковы, что в воздушном бою главное уже не мощность и скорость, а, скорее, радар, датчики и осведомленность пилота, и в этом смысле F-35 пока вне конкуренции.

Что касается F-22, то его, как Су-57, в ХХI в. ждет отправка на пенсию, а судьба российского истребителя и вовсе под большим вопросом из-за падения курса рубля и кризиса, который спровоцировал коронавирус.