Согласно данным Пентагона, F-22 были отозваны из Сирии после того, как выяснилось, что радиопоглощающее покрытие истребителя не переносит жары и разрушается от контакта с топливом. Однако это официальная информация. На самом деле, по мнению военных экспертов, эти самолеты до сих пор патрулируют воздушное пространство Сирии, чтобы сдерживать в этом регионе Россию и Асада.

Ранее Транспортное командование США опубликовало в Twitter видео заправки в воздухе одного из двенадцати F-22, которые дислоцируются в Катаре. Однако интернет-пользователи сравнили видеокадры со снимками северо-запада Сирии из космоса и пришли к выводу, что заправка происходит к северо-востоку от Ракки. Сейчас этот город контролируют курды, поддерживаемые американцами.

