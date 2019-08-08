Истребитель изрядно "потрепали"

Согласно данным Пентагона, F-22 были отозваны из Сирии после того, как выяснилось, что радиопоглощающее покрытие истребителя не переносит жары и разрушается от контакта с топливом. Однако это официальная информация. На самом деле, по мнению военных экспертов, эти самолеты до сих пор патрулируют воздушное пространство Сирии, чтобы сдерживать в этом регионе Россию и Асада.

Ранее Транспортное командование США опубликовало в Twitter видео заправки в воздухе одного из двенадцати F-22, которые дислоцируются в Катаре. Однако интернет-пользователи сравнили видеокадры со снимками северо-запада Сирии из космоса и пришли к выводу, что заправка происходит к северо-востоку от Ракки. Сейчас этот город контролируют курды, поддерживаемые американцами.

U.S. Air Force’s F-22 Raptor stealth fighters return to skies of Syria https://t.co/AfEhSlVnFr pic.twitter.com/34kAuS8HnL — The Dam Good Times (@damgoodtimes) 2 августа 2019 г.

Но самое интересное, при увеличении картинки обнаружилось повреждение покрытия F-22 перед фонарем истребителя. Что это было – касание ракеты, выпущенной Су-35 или обстрел истребителя на аэродроме боевиками или военными САР? Большинство склоняется к тому, что все же имело место самостоятельное разрушение покрытия – сирийская жара, песчаная пыль и дожди сделали свое дело. В ВВС США об этом знают давно^ самые грозные истребители страны очень капризные и требуют тщательного ухода.

Радиопоглощающее покрытие не только F-22 отслаивается, но и возвращается в свою исходную жидкую форму. Сейчас в Lockheed Martin пытаются решить эту проблему.