Россия "пудрит" электронные мозги F-35 в Сирии

Эксперты признали потерю сигнала GPS неслучайной

Российские специалисты РЭБ специально проводят учения вблизи израильской границы, чтобы проверить комплексы на истребителях F-35. Впоследствии эти данные могут пригодиться русским, если Израиль все-таки решится атаковать Иран, и это безусловно повлияет на силы США, которые также будут привлечены к операции.

Об этом пишет The National Interest, ссылаясь на зарубежных военных экспертов. Все началось с того, что газета The Times of Israel сообщила в конце июня о проблемах с GPS у пилотов, которые летали рядом с сирийской границей. Согласно данным американской разведки, "вредоносный" сигнал исходил с российской авиабазы Хмеймим.

Как считает профессор университета Техаса Тодд Хамфрис, таким образом Россия защищает свою базу от нападения, однако возможности ее комплексов настолько велики, что они могут нанести урон авиации Израиля.

В России хорошо знают, что F-22, а возможно уже и F-35I работают в Сирии. Американские F-35A, как американские "Рэпторы" могут всегда прилететь с аэродромов в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Конечно, в Москве не собираются вступать с ними в открытый бой, однако проверить на них новейшие комплексы РЭБ – почему бы и нет?