Су-35С против F-16: Турция и Россия рискуют начать конфликт в Сирии

Удар по турецкому конвою сирийских ВВС поднял в небо истребители

Властям Турции очень не понравился удар сирийских ВВС во конвою турецких войск в "зоне деэскалации". В военном ведомстве заявили, что это противоречит договоренностям и духу сотрудничества с Россией. Сообщение передает турецкое агентство Anodolu. Ситуация обострилась до предела. По данным телеграм-канала "Военный обозреватель", в небе Идлиба появились Су-35С, которые которые "удерживают турецкие F-16 от необдуманных действий".

В понедельник сирийские самолеты атаковали турецкий конвой в Идлибе, о чем написало агентство DHA. Тогда данным о пострадавших не было, но позже в Минобороны Турции заявили о гибели трех мирных жителей и еще 12 раненых. Не совсем ясно, откуда они взялись, так как это был военный конвой.

По версии Анкары, 19 августа по согласованию с российской стороной в наблюдательный пункт №9 был направлен турецкий конвой с дополнительными силами. Отправили их "для обеспечения безопасности и сохранения путей снабжения и предотвращения гибели мирных жителей".

В Дамаске ранее передали, что турецкие бронетранспортеры движутся в сторону Хан-Шейхуна, где войска САР ведут бои с оппозицией. Об этом напоминает телеканал "360".

В свою очередь, телеканал Syria TV со ссылкой на министерство иностранных дел страны, сообщил, что БТР видели и в Саракибе.

В МИДе Сирии тут же заявили, что рассматривают направление Турцией военной колонны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет. Очевидно, что поэтому и был нанесен авиаудар.

Видео атаки опубликовало агентство Al-Masdar News. На нем запечатлены секунды после взрыва, еще не улегся дым. Машины продолжают двигаться с танками на прицепах, судя по всему, турки решили задействовать тяжелую технику. Предположительно, это был предупредительный удар. Если бы летчики хотели уничтожить колонну, они бы так и сделали.