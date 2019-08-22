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Исламистам в Сирии нанесли сокрушительный удар

Исламистам в Сирии нанесли сокрушительный удар
Фото: www.globallookpress.com
Российские и сирийские летчики не оставили камня на камне в Хан-Шейхуне

Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ отбила у боевиков ключевой город на юге провинции Идлиб Хан-Шейхун. В практически разрушенном населенном пунте проходит зачистка и разминирование – соответствующие кадры публикует РИА "Новости". В течении пяти лет в городе базировались боевики, в том числе, запрещенной в России "Джебхат ан-Нусра".

По данным агентства Al-Masdar News, войска пытаются обезопасить районы к востоку от города. При этом к югу от Хан-Шейхуна остается неподконтрольный Асаду район. В частности, в нем есть город Морек, где находится турецкий наблюдательный пункт. Сейчас он оказался в окружении.

Ранее сирийские ВВС обстреляли колонну турецких войск, которые по данным Дамаска везли подкрепление боевикам. В небо позже поднялись турецкие F-16, а затем и российские Су-35С. Конфликтную ситуацию удалось замять.

На данный момент Москве и Дамаску необходимо считаться с Анкарой, которая преследует свои интересы в Сирии. Асаду очень не нравится турецкий наблюдательный пункт в Идлибе, но пока турки и не думают уходить с территории Сирии.  

Александр ИЛЬИН
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