Эрдоган приедет к Путину договариваться по Сирии

Турецкий лидер заскочит в Россию на один день и в правильное место

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган засобирался в Москву. Он собирается приехать в российскую столицу с однодневным визитом 27 августа.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Эрдоган проведут переговоры во время посещения международного авиасалона "МАКС", пишет "Интерфакс".

Такой стремительный приезд в Россию эксперты связывают с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Накануне стало известно, что Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого лидеры стран договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из этого региона в САР.

Вероятно на предстоящих переговорах в Москве стороны попытаются достичь компромисса по Идлибу.

"То, что турецкий президент так поспешно приезжает в Россию, говорит о том, что Турция сейчас не хочет столкновения и не может войти в столкновение с сирийской правительственной армией и, соответственно, с Россией, не пойдя на какие-то компромиссы или новые соглашения и уступки", – сказал РИА "Новости" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Напомним, армия САР при поддержке ВКС РФ в четверг, 22 августа, успешно отбила у боевиков ключевой город на юге провинции Идлиб Хан-Шейхун. Сейчас там идет зачистка и разминирование.

