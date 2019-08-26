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Россию обвиняют в гибели мирных жителей в Сирии

Россию обвиняют в гибели мирных жителей в Сирии
Фото: commons.wikimedia.org
Самолеты нанесли ночной авиаудар

Российские ВКС и сирийские ВВС обвиняют в гибели мирных жителей в Сирии во время ночных бомбардировок населенных пунктов провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на организацию по гражданской обороне "Белые каски". По данным активистов, среди погибших трое детей.

Стоит отметить, что турецкие войска поддерживают боевиков, которые воюют с Сирийской арабской армией, в том числе, в Идлибе.

Недавно турецкие подразделения вторглись на территорию Сирии и были обстреляны сирийской авиацией. Поэтому турецкие СМИ прямо заинтересованы в очернении действий ВКС РФ и армии Асада.

На данный момент турецкие военнослужащие остаются на территории наблюдательного пункта №9, расположенного в районе населенного пункта Морек в провинции Хама. База окружена сирийскими военными, а накануне в километре от нее начала развертывание военная полиция ВС России. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал WarJournal. Ожидается, что на ависалоне "МАКС" в Жуковском состоятся переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В то числе, главы государств обсудят нарушение перемирия в Идлибе.

Александр ИЛЬИН
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