Сообщается о многочисленных жертвах

Американцы ударили по Идлибу, не предупредив ни российских, ни турецких военных. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. В результате атаки в зоне деэскалации есть многочисленные жертвы и разрушения, пишет РИА Новости.

Ранее американцы заявили, что удар по окрестностям Идлиба был направлен против главарей террористов. По словам официального представителя Центрального командования Вооруженных сил США подполковника Эрла Брауна, они были ответственны за атаки, угрожавшие гражданам Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

В ЦПВС отмечают, что сирийская армия по инициативе Москвы и Анкары в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб с шести утра 31 августа. При этом представителей всех сторон конфликта о принятом решении оповестили. Однако американцы проигнорировали информацию и накануне в три часа дня ударили по населенным пунктам.