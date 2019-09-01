Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США не предупредили Россию об атаке на Сирию

Подлый удар: США не предупредили Россию об атаке на Сирию
Фото: www.globallookpress.com
Сообщается о многочисленных жертвах

Американцы ударили по Идлибу, не предупредив ни российских, ни турецких военных. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. В результате атаки в зоне деэскалации есть многочисленные жертвы и разрушения, пишет РИА Новости.

Ранее американцы заявили, что удар по окрестностям Идлиба был направлен против главарей террористов. По словам официального представителя Центрального командования Вооруженных сил США подполковника Эрла Брауна, они были ответственны за атаки, угрожавшие гражданам Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

В ЦПВС отмечают, что сирийская армия по инициативе Москвы и Анкары в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб с шести утра 31 августа. При этом представителей всех сторон конфликта о принятом решении оповестили. Однако американцы проигнорировали информацию и накануне в три часа дня ударили по населенным пунктам.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Отпуск испорчен: сотни россиян застряли в аэропортах Москвы

В столице задержали более 100 рейсов

В Британии обвинили Россию в исчезновении MH370

Эксперты выдвинули сразу ряд сомнительных теорий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей