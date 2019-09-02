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Американцы объяснили бомбежку в Сирии

Американцы оправдали бомбежку в Сирии
Фото: www.globallookpress.com
Реакция России на фоне удара в Идлибе изумила США

Нападение исподтишка армии Соединенных Штатов, заставшее врасплох российских и турецких военных, в Вашингтоне назвали "точным и целенаправленным" ударом. Обстрелы в сирийской провинции Идлиб там связали с устранением боевиков, которые имеют отношение к запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации "Аль-Каида".

По мнению представителя Госдепа США, они планировали атаки, угрожающие мирному населению Америки. В ведомстве не скрывают: США прекрасно знают, что думает об авиаударах Москва, передает ТАСС.

В то же время сотрудник Госдепа обвинил российские СМИ в распространении недостоверной информации. Хотя журналисты, полагает он, могли бы делать акцент на гуманитарном кризисе, который усиливает сирийский лидер Башар Асад и его союзники, уточняет телеканал "360".  

"Это очевидная попытка отвлечь внимание от повсеместно осуждаемых авиаударов со стороны режима Асада и России по гражданским лицам в Идлибе", – заявил представитель ведомства. 

Напомним, накануне американцы без предупреждения ударили по Идлибу, что привело к многочисленным жертвам. 

Ксения АНДРЕЕВА
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