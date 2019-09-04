К "Хмеймиму" подобрались ударные беспилотники террористов

Системы ПВО сработали ночью 3 сентября. Российскую базу атаковали около 21.20. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает телеканал "Звезда". Беспилотники уничтожили на безопасном расстоянии. Никто из российских военных не пострадал, разрушений также нет.

Ранее США ударили по зоне деэскалации в Идлибе, не предупредив российскую сторону. По словам американцев, они атаковали главарей террористов, которые угрожали безопасности граждан Штатов, напоминает телеканал "360".