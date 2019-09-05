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Т-90А понесли большие потери в Сирии

Т-90А понесли большие потери в Сирии
Фото: mil.ru
Танки оказались уязвимы, но не это стало главной проблемой

На Западе объяснили потери танков российского производства Т-90 в Сирии, которые были уничтожены в ходе противостояния с боевиками. Как известно, эти машины воюют в составе Сирийской арабской армии, а однажды в объектив фотоаппарата попал даже командирский Т-90.

По мнению The National Interest, ключевую роль сыграла подготовка экипажей, тактика и моральный дух, а вовсе не броня машины и его технические возможности. В 2014 году иракские "Абрамсы" так же не помогли, когда боевики запрещенного "Исламского государства" захватили Мосул. В итоге боевики захватили машины как трофеи. В Йемене атаки "Абрамсов" вооруженных сил Саудовской Аравии успешно отбили хуситы. Аналогично боевики запрещенного "ИГ" уничтожили от 8 до 10 турецких "Леопардов" в считанные дни.

Даже самые тяжелые и хорошо бронированные танки плохо защищены с боковой части, сзади и сверху. Вооруженные ПТУРами и обладающие большим опытом боевики научились уничтожать любые танки, хоть российского, хоть американского или какого-либо другого производства.

NI в очередной раз комментирует видео, снятое в феврале 2016 года, когда боевики стреляют из TOW в Т-90 на северо-востоке Алеппо. В ролике хорошо видно, как сработала защита "Контакт-5", которая свела ущерб к минимуму. В любом случае, танкистам пришлось покинуть танк, рискуя получить пулю.


По мнению издания Т-90А уступает основным танкам Запада, однако обладает защитой, которой нет у "Абрамсов" (последняя версия не рассматривается, как новейший Т-90М) и немецких "Леопардов".

Если посмотреть на Т-90А спереди, то можно увидеть "глаза" на башне – это инфракрасные "ослепители", которые должны сбить сбить с толку лазерное наведение. При включении они светятся красным светом. Это лишь часть активной защиты "Штора-1", которая, к примеру, еще выпускает аэрозольное облако. Но насколько успешно эта защита противостоит ПТРК?

Согласно исследованиям эксперта Якуба Яновского, из 30 танков Т-90А, которые передали САР, 5-6 были серьезно повреждены ракетами TOW-2A. Некоторые их них можно восстановить. Еще четыре возможно были подбиты.

Кроме того, боевики захватили два Т-90А и использовали их в бою. Третий оказался в руках террористов в 2017 году.

До этого в июне 2016-го боевики оппозиции попали из TOW-2 в Т-90 и выложили видео, снятое с дрона. На нем видно, как из открытого люка башни идет дым.


Один из захваченных боевиками Т-90А, покрытый мешками с песком, долго терроризировал подразделения САР в 2017 году и помогал атаковать Маарден. Позже одну из трофейных машин уничтожил сирийский Т-72, а другую вернули назад.

По мнению экспертов, Т-90А пробивался с близкого расстояния, когда защита, вероятно, не работала. Потому, в целом, танк можно считать хорошо защищенным. Потери были связанны, прежде всего, с плохой координацией с пехотой и плохой тактикой сирийских подразделений. Намного хуже все было бы для экипажей Т-90А, если бы боевики получили "Джавелины" или модернизированные TOW-2B.

Александр ИЛЬИН
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