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Китайцы назвали Су-57 плоским Су-27

Китайцы назвали Су-57 плоским Су-27
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Пекине издеваются над российским истребителем после аварии в конце декабря

В Китае продолжают "клевать" российский Су-57. На этот раз издание Sohu, которое, к слову, до декабрьской аварии, пело самолету дифирамбы, назвало самолет плоским Су-27. Выдержки из статьи приводит "Военное обозрение".

По мнению автора, истребитель не имеет ничего общего с моделью пятого поколения и сможет противостоять F-22 и F-35 только в том случае, если столкнется с ним лоб в лоб.

Характеристики малозаметности Sohu считает у Су-57 худшими среди всех истребителей пятого поколения, включая китайский J-20. Интересно, что до этого в Пекине говорили, что Су-57 занимает особую нишу в своем классе и берет скорее не малозаметностью, а мощностью, скоростью и маневренностью.

На этот раз китайские журналисты раскритиковали даже раскраску российского истребителя, которая не способна "размыть" самолет в небе. Здесь нужно отметить, что пока есть только прототипы Су-57, и его камуфляж может еще изменить несколько раз.

Китай, как и некоторые американские военные эксперты и раньше критиковали Су-57 за его ЭПР и несоответствие характеристикам стелс-истребителя. Свои выводы они делали на основе анализа планера, а также некоторых выступающих деталей, которые негативно влияют на ЭПР. Однако, как уже сообщалось, Су-57 выполняет несколько иную функцию, чем F-35.

Козыри российского истребителя – скорость и маневренность, а также ракеты "воздух – воздух" средней и большой дальности. По ЭПР он вероятно уступает F-35, однако значительно превосходит его в мощности, поэтому не оставит шансов в ближнем бою. Что касается китайского J-20, который Пекин активно рекламирует, у него до сих пор нет своего двигателя.

Ранее The National Interest написал, что из-за падения курса рубля шансов у Су-57 уйти в серию осталось не так много. По крайней мере, в ближайшие годы.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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