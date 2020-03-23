Истребитель находится в глубоком нокдауне

В США назвали обстоятельства, при которых Су-57 "воскреснет" после волны обрушившейся на него критики.

Как полагает автор журнала The National Interest, к Су-57 вернутся, когда Су-35С перестанет устраивать российских военных и уже не сможет выполнять все поставленные задачи.

До этих пор, по мнению издания, от Су-57 не стоит ожидать не только чего-то особенного, но и вообще появления в воздухе. NI напоминает, что российский истребитель и летает сейчас на АЛ-41Ф1, улучшенной версии двигателя Су-35С.

Еще в июле 2018 г. вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35С – это один из лучших истребителей в мире, поэтому "нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения". Затем уже президент России своим волевым решением увеличил заказ на Су-57 до 76 экземпляров. Но, по версии западных экспертов, в условиях санкций, а теперь и пандемии коронавируса и низкой цены на нефть, России не скоро удастся запустить истребитель в серию.

К сожалению, на имидже самолета негативно отразилась и авария первого серийного Су-57 в конце декабря. Если бы самолет не так активно пиарили, как уже практически готовый, резонанс был бы меньше. На испытаниях падают все самолеты, достаточно вспомнить Су-27. Однако Су-57 в некоторых российских СМИ уже заочно провозгласили лучшим истребителем в мире, не имеющим аналогов. И стоило ему упасть, как на самолет обрушился шквал критики, особенно в Китае, где ранее Су-57 хвалили.