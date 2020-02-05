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Су-57 поставили на Западе ниже Су-35С

Су-57 поставили на Западе ниже Су-35С
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Неудачи с истребителем могут привести к тому, что "Фланкер" станет единственным альтернативным вариантом

Западных военных экспертов сильно обеспокоила переброска лучших российских истребителей Су-35С в Карелию, откуда они теоретически могут наносит удары по странам Скандинавии и Балтии. А с заправкой в воздухе – еще дальше. В конце января телеканал Минобороны "Звезда" опубликовал кадры первых полетов Су-35С недалеко от границ с Финляндией.

Как напоминает The National Interest, в настоящее время ВКС России эксплуатируют около 90 Су-35С, и каждый год число истребителей растет примерно на 10 машин.

По мнению NI, эти самолеты ненамного дешевле истребителей пятого поколения, зато более надежны, так как прошли проверку в боевых условиях.

Тот же Су-57, который должен заменить "Фланкеры", пока не имеет "ключевых систем", а у производителя, судя по всему, есть проблемы в производстве этого самолета. Москва заказала десятки "пятьдесят седьмых", но чем больше этот истребитель пробуксовывает, тем больше шансов получает Су-35С. Более того, NI даже предполагает, что улучшенный "Фланкер" может стать альтернативой Су-57.

Су-35С опробован в Сирии. В 2017 летчики ВМС США на F/A-18C сфотографировали в Сирии "Фланкеры" с новейшими ракетами Р-77-1 РВВ-СД. По мнению западных экспертов, русские специально показали американцы эти ракеты, чтобы пригрозить.

В декабре прошлого года Су-35С взлетали с базы Хмеймим, чтобы перехватить израильские самолеты, по данным СМИ, атакующие сирийские силы. Самолеты ВВС Израиля избегали Су-35С.

С другой стороны, по отзывам летчиков, Су-57 превосходит Су-35С в маневренности, благодаря новому планеру. Также у нового истребителя мощнейший разгон, которому позавидовал бы и летчик "тридцать пятого". Наконец, наличие радара с АФАР – почти обязательное требование к современному истребителю. Чтобы на говорили на Западе, ВКС РФ по-прежнему очень нужен Су-57.

Александр ИЛЬИН

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